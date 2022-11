Marché des Comités de jumelage Ecole Sainte-Marie Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Marché des Comités de jumelage Ecole Sainte-Marie, 17 décembre 2022, Guérande. Marché des Comités de jumelage 17 et 18 décembre Ecole Sainte-Marie

– Entrée libre.

Marché de Noël Ecole Sainte-Marie Impasse de la Prévoté Guérande Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Les comités de jumelage de Castro-Marim, Dinkelsbühl et Dolgellau vous

invitent à voyager au sein de leur marché de Noël traditionnel et gourmand. En plus des espaces restauration et buvette, des animations sont proposées : activités pour les enfants (maquillage, bricolage, initiation à l’anglais, pêche à la ligne…), samedi de 15h à 17h30, ronde du veilleur de nuit samedi à partir de 16h30,

musique et chants tout le week-end avec les élèves du collège Jacques Brel, les AVF,

Jeux du Pays guérandais le dimanche après-midi, Les Veuzous de la Presqu’île et d’autres surprises musicales. Saint-Nicolas sera aussi présent. Et si vous ne connaissez pas les « castagnades », venez découvrir cette spécialité dans la cour de l’école Sainte-Marie !

