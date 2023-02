Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte Marie de Lannouchen Ecole Sainte Marie de Lannouchen Landivisiau Catégories d’Évènement: Finistère

Landivisiau

Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte Marie de Lannouchen Ecole Sainte Marie de Lannouchen, 3 mars 2023, Landivisiau. Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte Marie de Lannouchen 3 et 4 mars Ecole Sainte Marie de Lannouchen L’école maternelle Sainte Marie de Lannouchen propose une filière bilingue. Les portes ouvertes vous permettront de la découvrir. Elles se déroulent sur deux jours, les vendredis 3 mars (17h à 18h30) et samedi 4 mars (10h à 12h) Ecole Sainte Marie de Lannouchen rue de Verdun 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T16:00:00+00:00 – 2023-03-04T11:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Ecole Sainte Marie de Lannouchen Adresse rue de Verdun 29400 Landivisiau Ville Landivisiau lieuville Ecole Sainte Marie de Lannouchen Landivisiau Departement Finistère

Ecole Sainte Marie de Lannouchen Landivisiau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landivisiau/

Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte Marie de Lannouchen Ecole Sainte Marie de Lannouchen 2023-03-03 was last modified: by Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte Marie de Lannouchen Ecole Sainte Marie de Lannouchen Ecole Sainte Marie de Lannouchen 3 mars 2023 Ecole Sainte Marie de Lannouchen Landivisiau Landivisiau

Landivisiau Finistère