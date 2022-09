De la graine à l’assiette école Sainte Marguerite de Viette Sainte-Marguerite-de-Viette Catégories d’évènement: Calvados

Sainte-Marguerite-de-Viette

De la graine à l’assiette école Sainte Marguerite de Viette, 7 octobre 2022, Sainte-Marguerite-de-Viette. De la graine à l’assiette avec les élus de la MSA Côtes Normandes Vendredi 7 octobre, 13h30 école Sainte Marguerite de Viette De la Graine à l’assiette, animation pour les scolaires école Sainte Marguerite de Viette sainte marguerite de viette Sainte-Marguerite-de-Viette 14140 Calvados Normandie Les délégués MSA vont à la rencontre d’élèves pour échanger sur les graines qu’ils retrouvent dans les aliments du quotidien; Eduquer à la consommation et jouer à reconnaître les graines des principales cultures Normandes seront au menu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T13:30:00+02:00

2022-10-07T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sainte-Marguerite-de-Viette Autres Lieu école Sainte Marguerite de Viette Adresse sainte marguerite de viette Ville Sainte-Marguerite-de-Viette lieuville école Sainte Marguerite de Viette Sainte-Marguerite-de-Viette Departement Calvados

école Sainte Marguerite de Viette Sainte-Marguerite-de-Viette Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marguerite-de-viette/

De la graine à l’assiette école Sainte Marguerite de Viette 2022-10-07 was last modified: by De la graine à l’assiette école Sainte Marguerite de Viette école Sainte Marguerite de Viette 7 octobre 2022 école Sainte Marguerite de Viette Sainte-Marguerite-de-Viette Sainte-Marguerite-de-Viette

Sainte-Marguerite-de-Viette Calvados