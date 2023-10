Portes-ouvertes de l’école Sainte-Madeleine Ecole Sainte-Madeleine Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Portes-ouvertes de l’école Sainte-Madeleine Ecole Sainte-Madeleine Nantes, 26 janvier 2024, Nantes. Portes-ouvertes de l’école Sainte-Madeleine 26 et 27 janvier 2024 Ecole Sainte-Madeleine Entrée libre L’occasion de visiter les locaux, rencontrer les enseignants et parents d’élèves et leur poser vos questions. Ecole Sainte-Madeleine 10 quai Hoche Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T16:30:00+01:00 – 2024-01-26T19:00:00+01:00

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00 breton école Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ecole Sainte-Madeleine Adresse 10 quai Hoche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ecole Sainte-Madeleine Nantes latitude longitude 47.206756;-1.551855

Ecole Sainte-Madeleine Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/