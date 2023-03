Carnaval 2023 Ecole Saint-Saturnin Saint-Saturnin Catégories d’Évènement: Charente

Carnaval 2023 Ecole Saint-Saturnin, 7 avril 2023, Saint-Saturnin. Carnaval 2023 Vendredi 7 avril, 18h30 Ecole Saint-Saturnin Entrée libre – gratuit Carnaval des enfants de Fléac, Linars, Sait-Saturnin organisé par les accueil de loisirs (ALSH) de la MJC Serge Gainsbourg et les associations de parents d’élèves.

Rendez-vous sur le parking de l’école de Saint-Saturnin à 18h30

Voir le plan Concours de déguisements et de chars

Gourmandise et boissons

Ambiance fanfare Ecole Saint-Saturnin 13 Rte de Hiersac, 16290 Saint-Saturnin Saint-Saturnin 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.mjcsgainsbourg.com/wp-content/uploads/2023/03/plan-d%C3%A9fil%C3%A9.png »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

