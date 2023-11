Journée portes ouvertes école Saint Nicolas École Saint Nicolas Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Journée portes ouvertes école Saint Nicolas École Saint Nicolas Roubaix, 11 novembre 2023, Roubaix. Journée portes ouvertes école Saint Nicolas Samedi 11 novembre, 10h00 École Saint Nicolas Entrée libre B​onjour chers parents,

C​’est avec joie que nous vous ouvrons les portes de l’école Saint Nicolas à Roubaix.

D​’inspiration Montessori, venez rencontrer notre équipe pédagogique, découvrir nos classes, notre programme et notre philosophie- pour l’épanouissement scolaire de vos enfants.

Rrdv le samedi 11 novembre de 10h à 11h30 au 191 avenue de Verdun à Roubaix.

À​ bientôt

A​lice Duflos, directrice adjointe École Saint Nicolas 191 avenue de Verdun 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 75 24 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T11:30:00+01:00

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T11:30:00+01:00 Parents École Saint Nicolas Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu École Saint Nicolas Adresse 191 avenue de Verdun 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville École Saint Nicolas Roubaix latitude longitude 50.682164;3.204045

École Saint Nicolas Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/