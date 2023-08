Inauguration du dispositif À l’école sans voiture – École Saint Maurice École Saint Maurice Bègles, 22 septembre 2023, Bègles.

Mis en place de manière pérenne au printemps dernier, le dispositif À l’école sans voiture est inauguré à l’école Saint-Maurice.

Venez profiter d’animations gratuites avec votre/vos enfant(s) à la sortie de l’école. Au programme : spectacle, chorégraphie participative, musique et goûter offert !

La fermeture définitive de la rue Sébastopol aux véhicules durant les entrées et sorties des enfants est effective depuis avril 2023, avec l’installation d’une barrière automatique. Elle permet de faciliter le respect de cette mesure et de favoriser la sécurité des élèves.

La Semaine européenne de la mobilité est l’occasion de célébrer le succès de cette opération qui encourage les parents d’élèves à privilégier la marche, le vélo ou les transports en commun. La circulation apaisée, sans véhicules motorisés, permet de rendre les abords d’écoles plus sûrs et accueillants !

Rendez-vous le 22 septembre à 16h pour une fin d’après-midi conviviale et

Animations proposées par l’association béglaise HOPE, en partenariat avec la Ville de Bègles

École Saint Maurice rue Sébastopol 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 88 88 »}]

