Portes ouvertes de l’école Saint Léonard à Guingamp Ecole Saint Léonard, 25 mars 2023, Guingamp. Portes ouvertes de l’école Saint Léonard à Guingamp Samedi 25 mars, 09h30 Ecole Saint Léonard Portes ouvertes de l’école Saint Leonard de Guingamp samedi 25 mars de 9h30 à 12h30

L’école Saint Leonard propose une filière bilingue soutenue par l’association de parents d’élèves bilingues Divaskell Gwengamp. Ecole Saint Léonard 20 rue du Général Leclerc 22200 Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00 – 2023-03-25T12:30:00+01:00

