Un stage baby-sitting à Montlaur pour les 16/18 ans Ecole Saint Lautier Montlaur, 12 février 2024 08:30, Montlaur.

Un stage baby-sitting à Montlaur pour les 16/18 ans 12 – 16 février 2024 Ecole Saint Lautier Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2024. Participation gratuite en échange de quelques heures de présence sur un événement jeunesse du Sicoval.

Un programme de sensibilisation pour 12 jeunes du territoire, filles ou garçons de 16 à 18 ans, pendant 5 jours de stage de 9h30 à 16h30 rythmés par :

– des activités interactives et ludiques : atelier lecture enfantine, formation pour s’occuper des plus petits(0-3 ans), initiation aux gestes de premiers secours, législation, recherche de jobs et relation avec les parents

– des journées d’immersion en crèche et en accueil de loisirs proches de leur domicile

– des apports d’outils et de notions de base sur la garde d’enfants

Cette formation est organisée 1 fois par an par l’Info Jeunes du Sicoval en lien avec des communes du territoire, est très enrichissante et valorisante sur un CV pour les 16-18 ans pour qui la garde d’enfant est un premier pas vers l’emploi !

Ecole Saint Lautier 1 place du Lauragais Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « information.jeunesse@sicoval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 75 10 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 96 03 78 »}] [{« link »: « https://www.sicoval.fr/vivre-ensemble/jeunes-adultes/13-29-ans-un-espace-rien-que-pour-vous/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-12T09:30:00+01:00 – 2024-02-12T16:30:00+01:00

2024-02-16T09:30:00+01:00 – 2024-02-16T16:30:00+01:00