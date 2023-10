Stage adulte Fabrication de papier végétal Ecole Saint Joseph Pavie La baule, 27 octobre 2023, La baule.

Stage adulte Fabrication de papier végétal 27 et 28 octobre Ecole Saint Joseph Pavie 1 personne: 200

De la cueillette des plantes à la feuille de papier, découvrez et initiez-vous à toutes les étapes de fabrication.

Fibres d’orties, de bananes, de phormium et bien d’autres encore…. seront à la disposition de votre créativité pour fabriquer des feuilles étonnantes !! Jouez des fibres, des couleurs et des inclusions pour une création à votre image.

Apporter pour la cueillette : des gants, 1 sécateur, 1 sac de courses,

Pour la fabrication : un tablier,

Pour rapporter vos créations chez vous : un livre ou un annuaire téléphonique,

Inscription sur notre site internet : www.lettresenvoyage.fr rubrique => Calendrier et inscriptions

Le stage s’effectuera sur 2 jours, 6h par jour.

Public: adulte uniquement

Nombre de place : 4

Ecole Saint Joseph Pavie 1 avenue Lenormand 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T09:30:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

