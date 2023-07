Stage adulte Fabrication de papier végétal Ecole Saint Joseph Pavie La baule, 29 août 2023, La baule.

Stage adulte Fabrication de papier végétal 29 et 30 août Ecole Saint Joseph Pavie 1 personne: 200

Apporter: Un tablier, des gants, un sécateur…

Nous débuterons le stage par une balade propice à la cueillette de plantes sauvages.

De retour à l’atelier, nous préparerons les végétaux puis nous les mettrons à cuir.

Les pâtes à Papier sont prêtes !

Quelques tours de mains présentés et c’est à votre tour de vous lancer !

Associez, mêlez, incluez… et surtout jouez à votre guise avec les fibres pour créer toutes sortes de papiers au gré de votre créativité., c’est la grande nouveauté de l’année!!

Public: adulte uniquement

Ecole Saint Joseph Pavie 1 avenue Lenormand 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T09:30:00+02:00 – 2023-08-29T12:00:00+02:00

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T17:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE