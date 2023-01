Portes Ouvertes de L’école Saint-Joseph-Le Château Ecole Saint-Joseph le Château, 24 mars 2023, Pontivy.

Portes Ouvertes de L’école Saint-Joseph-Le Château 24 et 25 mars Ecole Saint-Joseph le Château

Entrée libre

Les portes ouvertes sont l’occasion de venir rencontrer les enseignants de la filière bilingue et découvrir les classes le 25 mars de 17 h à 19 h et le 26 mars de 9 h à 12 h.

Ecole Saint-Joseph le Château 11, Boulevard Napoléon 1er Pontivy 56300 Morbihan

Les élèves sont plongés dès la maternelle et jusque la fin de leur primaire dans un bain de langue. Avec la pratique quotidienne des deux langues, ils participent à des projets en communs avec les classes monolingues. En parallèle d’autres projets sont mis en place, propre à la spécificité de la langue bretonne. La filière favorise les capacités a communication, l’ouverture au monde qui l’entoure, et le sensibilise à l’importance de la culture bretonne et des traditions.

Sous la responsabilité de leurs enseignants bilingues, les élèves évoluent dans un cadre agréable et propice au bien-être des élèves à l’école St-Joseph Le Château.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T17:00:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00