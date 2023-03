Portes ouvertes Ecole Saint-Joseph Cléguérec Cléguérec Catégories d’Évènement: Cléguérec

Portes ouvertes Ecole Saint-Joseph Cléguérec, 1 avril 2023, Cléguérec. Portes ouvertes Samedi 1 avril, 09h30 Ecole Saint-Joseph Cléguérec entrée libre L’équipe éducative de l’école Saint-Joseph à Cléguérec lance une invitation à ses portes ouvertes. Cette matinée sera l’occasion pour toute famille souhaitant inscrire son enfant de rencontrer les enseignantes, les associations et les parents d’élèves de l’école.

L’école Saint-Joseph s’inscrit dans une démarche d’apprentissage précoce des langues avec sa filière bilingue breton-français et son dispositif EMILE qui permet d’utiliser l’anglais dans les disciplines telles que le sport ou les mathématiques.

Nous proposons à toutes les familles intéressées de venir découvrir les classes et la cour de récréation, de dialoguer avec les enseignantes et les parents d’élèves le samedi 1er avril de 9.30 à 12.00

L’équipe enseignante peut aussi vous recevoir sur rendez-vous. Contact 07 87 98 95 85 Ecole Saint-Joseph Cléguérec 12 rue du Couvent 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « eco56.stjo.cleguerec@enseignement-catholique.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00 breton – bilingue – Cléguérec – Klegereg

