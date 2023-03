Portes ouvertes de l’école Saint-Gildas Ecole Saint-Gildas Guégon Catégories d’Évènement: Guégon

Morbihan

Portes ouvertes de l’école Saint-Gildas Ecole Saint-Gildas, 31 mars 2023, Guégon. Portes ouvertes de l’école Saint-Gildas Vendredi 31 mars, 16h30 Ecole Saint-Gildas Entrée libre L’école Saint-Gildas ouvre ses portes ! Venez découvrir sa filière bilingue français-breton sur tous niveaux. Ecole Saint-Gildas Guégon Guégon 56120 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T16:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-03-31T16:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00 breton parler Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi

Détails Catégories d’Évènement: Guégon, Morbihan Autres Lieu Ecole Saint-Gildas Adresse Guégon Ville Guégon Departement Morbihan Lieu Ville Ecole Saint-Gildas Guégon

Ecole Saint-Gildas Guégon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guegon/

Portes ouvertes de l’école Saint-Gildas Ecole Saint-Gildas 2023-03-31 was last modified: by Portes ouvertes de l’école Saint-Gildas Ecole Saint-Gildas Ecole Saint-Gildas 31 mars 2023 Ecole Saint-Gildas Guégon Guégon

Guégon Morbihan