Portes ouvertes Ecole Saint Gabriel Notre Dame Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Portes ouvertes Ecole Saint Gabriel Notre Dame, 18 mars 2023, Châtellerault. Portes ouvertes Samedi 18 mars, 09h30 Ecole Saint Gabriel Notre Dame Ecole Saint Gabriel Notre Dame 27 rue du vieux palais 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T08:30:00+00:00 – 2023-03-18T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Ecole Saint Gabriel Notre Dame Adresse 27 rue du vieux palais 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Ecole Saint Gabriel Notre Dame Châtellerault Departement Vienne

Ecole Saint Gabriel Notre Dame Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Portes ouvertes Ecole Saint Gabriel Notre Dame 2023-03-18 was last modified: by Portes ouvertes Ecole Saint Gabriel Notre Dame Ecole Saint Gabriel Notre Dame 18 mars 2023 Châtellerault Ecole Saint Gabriel Notre Dame Châtellerault

Châtellerault Vienne