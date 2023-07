Lectures et goûter par les bénévoles « Des Livres à soi » Ecole Rosa Bonheur Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Lectures et goûter par les bénévoles « Des Livres à soi » Ecole Rosa Bonheur Bassens, 11 août 2023, Bassens. Lectures et goûter par les bénévoles « Des Livres à soi » Vendredi 11 août, 16h30 Ecole Rosa Bonheur Sous le préau de l’école Rosa Bonheur

Venez profiter d’un petit moment de détente à travers des lectures proposées par les bénévoles de l’action « Des Livres à soi ».

Le tout associé à un petit goûter ! Ecole Rosa Bonheur rue Fénelon 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557808157 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T16:30:00+02:00 – 2023-08-11T17:30:00+02:00

2023-08-11T16:30:00+02:00 – 2023-08-11T17:30:00+02:00 Bassens lectures Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Ecole Rosa Bonheur Adresse rue Fénelon 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Ecole Rosa Bonheur Bassens

Ecole Rosa Bonheur Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/