Qui a tué le Grand Méchant Loup ? à Dole (39) Ecole Rochebelle Dole, 8 août 2023, Dole.

Qui a tué le Grand Méchant Loup ? à Dole (39) Mardi 8 août, 20h00 Ecole Rochebelle gratuit

La Brigade de Contrôle des Contes est chargée d’enquêter sur la mort du patron de la Compagnie des Contes Populaires : le puissant Grand Méchant Loup.

Les enquêtrices vont tenter de retrouver l’assassin en interrogeant tout le personnel de l’usine : les trois petits cochons, « Gnogno » l’agneau, la chèvre de Monsieur Seguin, le petit Chaperon Rouge et sa grand-mère « Mémé Lanchon », Cendrillon ou encore Bob le Bodyguard.

Spectacle jeune public participatif sur fond d’enquête policière, adapté aux plus petits comme aux plus grands, « entre contes de fées et cartoon, entre Sherlock Holmes et Shrek. »

Ecole Rochebelle 54 Rue André Lebon, 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/villededole »}, {« type »: « link », « value »: « http://sortiradole.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T20:00:00+02:00 – 2023-08-08T21:00:00+02:00

2023-08-08T20:00:00+02:00 – 2023-08-08T21:00:00+02:00

Cluedo Contes

Collectif InterDisciplinaire