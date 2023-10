Réunion publique : présentation aux habitants Ecole Rameau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Réunion publique : présentation aux habitants Ecole Rameau Villeneuve-d’Ascq, 3 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Réunion publique : présentation aux habitants Vendredi 3 novembre, 14h00 Ecole Rameau Venez assister à la présentation aux habitants de la création d’un square public et d’une aire piétonne, suivie d’une kermesse au CAL Dorémi le vendredi 3 novembre dès 14h00. Programme : 14h30 : Présentation aux habitants à l’école Rameau

14h00 – 18h00 : Kermesse au CAL Dorémi Ecole Rameau Rue Offenbach 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Résidence Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ecole Rameau Adresse Rue Offenbach 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Ecole Rameau Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.622149;3.140599

Ecole Rameau Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/