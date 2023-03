Concours de langues nationales Ecole Publique du Centre Administratif Yaoundé Catégories d’Évènement: Mfoundi

Concours de langues nationales Mercredi 15 mars, 08h00 Ecole Publique du Centre Administratif Entrée libre Cette articulation sera destinée aux élèves de l'enseignement primaire, pour un ancrage à la diversité culturelle et linguistique prônée par l'OIF. Le partenaire de cette activité est le Ministère de l'Education de Base (MINEDUB) à travers le Programme ELAN-Afrique.

2023-03-15T08:00:00+01:00 – 2023-03-15T12:00:00+01:00

