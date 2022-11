Marché de Noël Ecole publique des Maines Saint-Georges-de-Montaigu Catégories d’évènement: Saint-Georges-de-Montaigu

Vendée

Marché de Noël Ecole publique des Maines, 3 décembre 2022, Saint-Georges-de-Montaigu. Marché de Noël Samedi 3 décembre, 15h00 Ecole publique des Maines L’Amicale de l’Ecole des Maines vous invite à son marché de Noël le samedi 3 décembre de 15h à 21h, cour de l’école maternelle des Maines à Saint-Georges-de-Montaigu. Ecole publique des Maines Place Raymond Dronneau à Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Saint-Georges-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-03T21:00:00+01:00 Marché de Noël Amicale des Maines 2022

Détails Catégories d’évènement: Saint-Georges-de-Montaigu, Vendée Autres Lieu Ecole publique des Maines Adresse Place Raymond Dronneau à Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Ville Saint-Georges-de-Montaigu lieuville Ecole publique des Maines Saint-Georges-de-Montaigu Departement Vendée

Ecole publique des Maines Saint-Georges-de-Montaigu Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-de-montaigu/

Marché de Noël Ecole publique des Maines 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël Ecole publique des Maines Ecole publique des Maines 3 décembre 2022 Ecole publique des Maines Saint-Georges-de-Montaigu Saint-Georges-de-Montaigu

Saint-Georges-de-Montaigu Vendée