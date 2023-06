Portes ouvertes de l’école publique bilingue Rostrenen École publique de Rostrenen – Skol bublik Rostrenn Rostrenen Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen Portes ouvertes de l’école publique bilingue Rostrenen École publique de Rostrenen – Skol bublik Rostrenn Rostrenen, 6 juin 2023, Rostrenen. Portes ouvertes de l’école publique bilingue Rostrenen 6 et 9 juin École publique de Rostrenen – Skol bublik Rostrenn Pour faire connaissance avec vous, les élèves de l’école publique bilingue Divyezh de Rostrenen organise :

Le mardi 06 juin, à 9h30 au square de la Fontaine

– Représentation de chant par les élèves L’école propose également :

Le vendredi 09 juin, à partir de 17h30, 2 rue Rosa Le Henaff

– Portes ouvertes de l’école Vous pourrez ainsi rencontrer l’équipe éducative, les parents, les enfants et découvrir l’école. École publique de Rostrenen – Skol bublik Rostrenn 2 rue Rosa Le Hénaff, 22110 Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T09:30:00+02:00 – 2023-06-06T10:00:00+02:00

