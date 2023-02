Portes Ouvertes à l’école COUSTEAU du VAL d’ANAST (35) Ecole publique Cousteau Traoñ Anast Catégories d’Évènement: Il-ha-Gwilen

Traoñ Anast

Portes Ouvertes à l’école COUSTEAU du VAL d’ANAST (35) Ecole publique Cousteau, 30 janvier 2023, Traoñ Anast. Portes Ouvertes à l’école COUSTEAU du VAL d’ANAST (35) 30 janvier – 4 février Ecole publique Cousteau 30 janvier > 3 février : Semaine de la Maternelle > activités proposées Samedi 4 Février de 9h à 12h > Portes Ouvertes : échanges avec les enseignants et les parents, visite de l’école,… Ecole publique Cousteau 2 rue du Stade – Maure de Bretagne – VAL D’ANAST Anast Traoñ Anast 35330 Il-ha-Gwilen Breizh [{« link »: « https://groupescolaire-cousteau-maure.ac-rennes.fr/spip.php?article357 »}] Dans le cadre de la Semaine de la maternelle, du 30 janvier au 3 février, l’école Cousteau du Val d’Anast (anciennement commune de Maure de Bretagne) propose, toute la semaine, de participer à des activités avec vos enfants.

Les classes de Mmes Fontaine, Le Mentec, Bulois et Moreau participent à cette semaine académique.

Chaque classe de maternelle propose un planning sur lequel chaque parent peut s’inscrire : jeux de société

parcours de motricité

bibliothèque

danse

peinture : fresque collective Il s’agit de rendre visible aux parents ce qu’il se fait à l’école.

Ensemble, faisons grandir l’enfant !

L’école Cousteau est une école publique accueille 2 classes bilingues : une en maternelle, une en élémentaire.

https://groupescolaire-cousteau-maure.ac-rennes.fr/spip.php?article357

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T09:00:00+01:00

2023-02-04T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Il-ha-Gwilen, Traoñ Anast Autres Lieu Ecole publique Cousteau Adresse 2 rue du Stade - Maure de Bretagne - VAL D'ANAST Anast Ville Traoñ Anast lieuville Ecole publique Cousteau Traoñ Anast Departement Il-ha-Gwilen

Ecole publique Cousteau Traoñ Anast Il-ha-Gwilen https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/traon-anast/

Portes Ouvertes à l’école COUSTEAU du VAL d’ANAST (35) Ecole publique Cousteau 2023-01-30 was last modified: by Portes Ouvertes à l’école COUSTEAU du VAL d’ANAST (35) Ecole publique Cousteau Ecole publique Cousteau 30 janvier 2023 Ecole publique Cousteau Traoñ Anast Traoñ Anast

Traoñ Anast Il-ha-Gwilen