Projection du film La Sociale suivie d’une discussion Mardi 26 septembre, 20h30 Ecole publique Coat Méal Entrée libre

– réalisateur : Gilles PERRET

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 65 millions de Français.

« La Sociale » n’est pas seulement un outil d’éducation populaire. C’est aussi une œuvre cinématographique qui prend son temps pour développer, interroger et bousculer des protagonistes du film et par là-même émouvoir et interpeler le spectateur.

Michel Caré, cinéma La Turbine

Durée : 1h24’ – Format : 16/9

Lieu : cantine du groupe scolaire public Coat méal (29870)

Programme de la soirée :

– Accueil du public à partir de 19h45

– 20h15 discussion avec les syndicats

– 20h30 début de la projection

– 22h questions-réponses et pot de l’amitié

Ecole publique Coat Méal 2 rue de la fontaine Coat-Méal 29870 Gérauvilliers Finistère Bretagne

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T22:30:00+02:00

