Portes ouvertes école publique Chatelaudren-Plouagat Ecole publique Chatelaudren-Plouagat Kastellaodren Catégories d’Évènement: Aodoù-an-Arvor

Kastellaodren

Portes ouvertes école publique Chatelaudren-Plouagat Ecole publique Chatelaudren-Plouagat, 18 mars 2023, Kastellaodren. Portes ouvertes école publique Chatelaudren-Plouagat Samedi 18 mars, 10h00 Ecole publique Chatelaudren-Plouagat Portes ouvertes de l’école publique de Chatelaudren Plouagat le 18 mars de 10h à midi. Occasion idéale de visiter les locaux et de rencontrer les enseignantes bilingues .Présence des parents d’élèves afin de répondre à toutes vos questions. Ecole publique Chatelaudren-Plouagat 1 rue des écoles, 22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT Kastellaodren 22170 Aodoù-an-Arvor Breizh [{« type »: « email », « value »: « Plagad@div-yezh.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Aodoù-an-Arvor, Kastellaodren Autres Lieu Ecole publique Chatelaudren-Plouagat Adresse 1 rue des écoles, 22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT Ville Kastellaodren Departement Aodoù-an-Arvor Lieu Ville Ecole publique Chatelaudren-Plouagat Kastellaodren

Ecole publique Chatelaudren-Plouagat Kastellaodren Aodoù-an-Arvor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kastellaodren/

Portes ouvertes école publique Chatelaudren-Plouagat Ecole publique Chatelaudren-Plouagat 2023-03-18 was last modified: by Portes ouvertes école publique Chatelaudren-Plouagat Ecole publique Chatelaudren-Plouagat Ecole publique Chatelaudren-Plouagat 18 mars 2023 Ecole publique Chatelaudren-Plouagat Kastellaodren Kastellaodren

Kastellaodren Aodoù-an-Arvor