PORTES OUVERTES à l’école publique de CLEGUEREC Ecole publique Ar Gwenili, 24 mars 2023, Cléguérec. PORTES OUVERTES à l’école publique de CLEGUEREC Vendredi 24 mars, 17h00 Ecole publique Ar Gwenili Vendredi 24 Mars de 17h à 20h Ecole publique Ar Gwenili 14 rue du Stade 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne [{“link”: “mailto:ec.0561610w@ac-rennes.fr”}] Les portes ouvertes de l’école Ar Gwenili de Cléguérec se tiendront le Vendredi 24 mars entre 17h et 20h. Venez découvrir l’école et poser vos questions. C’est pour vous, parents, l’occasion d’avoir un premier contact avec l’école et ses acteurs et notamment les enseignants et parents de la filière bilingue. Ecole publique “Ar Gwennili” de Cléguérec

14 rue du Stade

56480 CLEGUEREC

élémentaire et direction > 02 97 38 10 43

maternelle > 02 97 38 03 14

mail : ec.0561610w@ac-rennes.fr

