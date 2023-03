Carnaval de l’École Saint Martin École privée Saint-Martin Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Carnaval de l’École Saint Martin École privée Saint-Martin, 17 mars 2023, Treize-Septiers. Carnaval de l’École Saint Martin Vendredi 17 mars, 15h30 École privée Saint-Martin Les enfants de l’École Saint Martin vous invitent à leur défilé dans les rues de la commune le vendredi 17 mars à partir de 15h45 (départ de l’école, sous réserve des conditions météorologiques). Un goûter sera proposé à tous à l’école après le défilé. École privée Saint-Martin Rue Abbé Petit, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire 02 51 41 75 72 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

