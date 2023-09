Randonnée pédestre 2023 par l’APEL de Cugand Ecole privée primaire St Michel-Jeanne d’Arc Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée Randonnée pédestre 2023 par l’APEL de Cugand Ecole privée primaire St Michel-Jeanne d’Arc Cugand, 8 octobre 2023, Cugand. Randonnée pédestre 2023 par l’APEL de Cugand Dimanche 8 octobre, 08h00 Ecole privée primaire St Michel-Jeanne d’Arc ouvert à tous. 12 ans et + : 7€ + 1€ sur place / Enfants (3 à 11 ans) : 3 € / Gratuit – de 3 ans / réservation possible sur helloasso ou sur apel85cugand@gmail.com L’association APEL Cugand organise une randonnée pédestre, le dimanche 8 octobre 2023 de 8h à 13h. L’association vous invite à venir (re)découvrir ou faire découvrir les plus beaux sentiers de Cugand et de ses bords de Sèvre. Pour tous ! JEU DE PISTE 4km (comptez 1 à 2h pour les petits explorateurs)

Accessible aux poussettes, draisiennes et petits vélos. DEFI PHOTO 7 km / 14 km (dernier départ à 10h) / 20 km (dernier départ à 9h) Départ de l’école primaire Saint-Michel Jeanne D’Arc

Ravitaillement sur les 14 km et 20 km / Buffet à l’arrivée Ecole privée primaire St Michel-Jeanne d’Arc Rue Jean Moulin 85610 CUGAND Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « apel85cugand@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T08:00:00+02:00 – 2023-10-08T13:00:00+02:00

