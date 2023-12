Noël à Mayrinhac-Lentour Ecole privée Notre-Dame Mayrinhac-Lentour, 17 décembre 2023 09:00, Mayrinhac-Lentour.

Mayrinhac-Lentour,Lot

L’association des parents d’élèves organise un marché d’artisans, tombola, bar à huîtres buvette et restauration, ventes au profit de l’école

A 11h concert des enfants de l’école accompagné de l’ensemble vocal de Bannes.

Ecole privée Notre-Dame

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



The parents’ association organizes an artisans’ market, tombola, oyster bar, refreshments and catering, with sales to benefit the school

11 a.m. concert by school children accompanied by the Bannes vocal ensemble

La asociación de padres organiza un mercado de artesanía, una tómbola, un bar de ostras, refrescos y comida, cuyas ventas se destinarán a la escuela

A las 11h, concierto de los niños de la escuela, acompañados por el conjunto vocal Bannes

Die Elternvereinigung organisiert einen Kunsthandwerkermarkt, Tombola, Austernbar, Erfrischungen und Essen, Verkauf zu Gunsten der Schule

Um 11 Uhr Konzert der Schulkinder, begleitet vom Vokalensemble von Bannes

