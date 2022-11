Inscriptions Ecole Saint-Michel – Jeanne d’Arc Cugand pour l’année 2023-2024 École privée maternelle Saint-Michel – Jeanne d’Arc Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Votre enfant est né en 2020 ou en 2021 (entre janvier et août). Vous envisagez peut-être son entrée à l’école pour l’année scolaire 2023-2024 (à la rentrée ou en cours d’année). École privée maternelle Saint-Michel – Jeanne d’Arc Impasse du 8 mai 1945 – 85610 Cugand La Gare Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire

02 51 42 15 94 Pour vous renseigner plus précisément sur la scolarité en Petite Section, découvrir notre école et répondre à vos questions, nous serons présents pour vous recevoir sur le site de la maternelle (Passage du 8 mai) lors des permanences programmées en décembre : vendredi 2 décembre de 17h00 à 19h00 vendredi 9 décembre de 17h00 à 19h00 Pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de prendre contact par téléphone (de préférence le mardi au 02 51 42 15 94 le matin et au 02 51 43 60 82 l’après-midi) pour convenir du jour auquel vous souhaitez venir. Nous vous proposerons alors un horaire plus précis. Si les dates proposées ne peuvent vous convenir, nous vous invitons également à nous contacter. Pour les formalités d’inscription, merci de prévoir le carnet de santé et le livret de famille. Etant donné le contexte sanitaire, nous vous demanderons de porter un masque, du gel hydro alcoolique sera à disposition. L’équipe enseignante.

