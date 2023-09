Vide grenier Xavier Navarrot Ecole Primaire Xavier Navarrot Oloron-Sainte-Marie, 12 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’école Xavier Navarrot organise son deuxième vide grenier.

Sur réservation pour les exposants (80 exposants maximum).

En cas de pluie, repli aux halles de la mairie.

Restauration et buvette sur place.

Les bénéficies seront reversés directement à l’école..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Ecole Primaire Xavier Navarrot Rue Ambroise Bordelongue

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Xavier Navarrot School organizes its second garage sale.

Reservations required for exhibitors (maximum 80).

In case of rain, retreat to the Halles de la Mairie.

Catering and refreshments on site.

All proceeds go directly to the school.

La escuela Xavier Navarrot organiza su segunda venta de garaje.

Los expositores deben reservar con antelación (máximo 80).

En caso de lluvia, retirada a los salones del ayuntamiento.

Catering y refrescos in situ.

Todos los beneficios se destinan directamente a la escuela.

Die Xavier-Navarrot-Schule organisiert ihren zweiten Flohmarkt.

Mit Reservierung für die Aussteller (maximal 80 Aussteller).

Bei Regen Ausweichmöglichkeit in den Hallen des Rathauses.

Essen und Trinken vor Ort.

Der Erlös kommt direkt der Schule zugute.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn