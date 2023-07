Atelier de danse « Balle au centre » Ecole primaire Sainte Victoire Châteauneuf-le-Rouge, 13 juillet 2023, Châteauneuf-le-Rouge.

Atelier de danse « Balle au centre » Jeudi 13 juillet, 16h30 Ecole primaire Sainte Victoire Entrée libre pour les parents des enfants inscrits. Sur inscription pour toute autre personne

Animation d’ateliers auprès des jeunes du centre de loisir de Châteauneuf le Rouge.

Durant ces ateliers, nous partageons aux enfant les processus de création de « Hors Jeu ! » , la pièce avec laquelle nous sommes en recherche de création durant cette résidence de 2 semaines.

« Hors Jeu! » met en scène la rencontre de la danse et du sport, plus particulièrement du footballeur et du phénomène de supporterisme dans le football.

Nous nous inspirons des échanges avec les enfants pour la création, laquelle nourit ensuite les ateliers dans un principe d’échnage, de rencontre et de partage.

Les enfants seront en restitution jeudi 13 juillet à 16h30 au sein de l’école Sainte Victoire de Châteauneuf Le Rouge.

Ecole primaire Sainte Victoire Allée Arsène Sari 13790 Châteauneuf le rouge Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T16:30:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

