Marché de Noël de Saint Cyprien Ecole primaire Saint-Cyprien, 3 décembre 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

Marché de Noël.

Rendez-vous le dimanche 3 décembre de 10h à 17h dans la cour de l’Ecole élémentaire.

Au programme, de nombreux exposants et créateurs pour faire vos emplettes de Noël. Mais aussi balades à poneys, séances photos, ateliers créatifs et plein d’autres surprises !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Ecole primaire

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market.

Join us on Sunday December 3 from 10am to 5pm in the courtyard of the Ecole élémentaire.

On the program: lots of exhibitors and designers for your Christmas shopping. But also pony rides, photo sessions, creative workshops and lots of other surprises!

Mercadillo de Navidad.

Nos vemos el domingo 3 de diciembre de 10:00 a 17:00 en el patio de la Escuela Elemental.

En el programa: muchos expositores y diseñadores para hacer sus compras navideñas. También habrá paseos en poni, sesiones fotográficas, talleres creativos y muchas sorpresas más

Markt mit Weihnachtsartikeln.

Treffpunkt am Sonntag, den 3. Dezember von 10 bis 17 Uhr im Hof der Grundschule.

Auf dem Programm stehen zahlreiche Aussteller und Designer, bei denen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen können. Aber auch Ponyreiten, Fotoshootings, Kreativworkshops und viele andere Überraschungen!

Mise à jour le 2023-10-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne