Vide grenier de l’école St Cricq Ecole Primaire Publique Saint-Cricq Oloron-Sainte-Marie, 26 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez participer au premier vide-grenier au profit de l’Association des Parents d’élèves de l’école élémentaire et maternelle St Cricq.

Il se déroulera dans la cours de l’écolé, repli prévu sous les halles de la mairie en cas de pluie.

Inscriptions ouvertes pour les exposants (n’hésitez pas à laisser des messages pendant la journée).

Dépôt des inscriptions dans la boîte aux lettres de l’école maternelle St Cricq (Avenue St Cricq).

Accueil des exposants à partir de 7h30, ouverture au public à partir de 9h.

Tous les fonds seront reversés à l’école afin de financer les sorties scolaires et animations.

1 boisson chaude sera offerte à chaque inscrit au vide grenier.

Vente de pâtisseries réalisée par les parents..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Ecole Primaire Publique Saint-Cricq Rue Auguste Peyré

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the first garage sale in aid of the Association des Parents d’élèves de l’école élémentaire et maternelle St Cricq.

It will take place in the schoolyard, with a fallback under the halles de la mairie in case of rain.

Registration open for exhibitors (feel free to leave messages during the day).

Entries to be deposited in the letterbox of the St Cricq nursery school (Avenue St Cricq).

Exhibitors welcome from 7.30 a.m., public opening from 9 a.m.

All proceeds will be donated to the school to finance outings and activities.

1 free hot drink for each registered vendor.

Parents’ bake sale.

Ven a participar en la primera venta de garaje a beneficio de la Asociación de Padres de Alumnos de la escuela elemental y maternal St Cricq.

Tendrá lugar en el patio de recreo de la escuela, con una reserva bajo el ayuntamiento en caso de lluvia.

La inscripción está abierta para los expositores (no duden en dejar mensajes durante el día).

Las inscripciones pueden depositarse en el buzón de la guardería St Cricq (Avenue St Cricq).

Los expositores serán bienvenidos a partir de las 7.30 h, y la apertura al público, a partir de las 9 h.

Todo lo recaudado se donará a la escuela para financiar salidas y actividades escolares.

se ofrecerá 1 bebida caliente gratis a cada persona inscrita en la venta de garaje.

Los padres venderán pasteles y bollería.

Nehmen Sie am ersten Flohmarkt zugunsten der Elternvereinigung der Grundschule und des Kindergartens St Cricq teil.

Er findet im Hof der Ecolé statt. Bei Regenwetter können Sie sich in die Hallen des Rathauses zurückziehen.

Anmeldungen für Aussteller sind möglich (zögern Sie nicht, während des Tages Nachrichten zu hinterlassen).

Einwurf der Anmeldungen in den Briefkasten des Kindergartens St Cricq (Avenue St Cricq).

Empfang der Aussteller ab 7:30 Uhr, Öffnung für das Publikum ab 9 Uhr.

Alle Einnahmen gehen an die Schule, um Schulausflüge und Animationen zu finanzieren.

jeder, der sich für den Flohmarkt anmeldet, erhält ein heißes Getränk.

Verkauf von Gebäck, das von den Eltern hergestellt wird.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn