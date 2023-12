LA COMPAGNIE OH ! PRÉSENTE PLAT DU JOUR École primaire Paul Cézanne Saint-Baudelle, 19 décembre 2023, Saint-Baudelle.

Saint-Baudelle Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 18:30:00

fin : 2023-12-19

PLAT DU JOUR, un spectacle non écrit et joué par Olivier Hédin.

Plat du jour invite le public à constituer son menu de contes selon ses envies et ses humeurs. Le conteur observe les réactions, les attentes puis selon les demandes, assaisonne ses plats d’un zeste de frisson, d’une once de rêve, d’une bolée de dérision. Un spectacle interactif à composer ensemble.

École primaire Paul Cézanne

Saint-Baudelle 53100 Mayenne Pays de la Loire



