Un groupe de 10 jeunes (des Francas) du Gard (dé)couvre le festival d'Avignon en tant que spectateurs mais aussi en tant que reporters pour Radio Sommières (radio permanente d'enfants et d'adolescents).

Ateliers de préparation, spectacles, recontres avec des artistes sont au rendez-vous. Plusieurs émissions seront produites à l’issue de ce séjour pas comme les autres.

Ce séjour est un projet autonome des Francas adossé au partenariat avec les CEMEA et au CDJSFA.

Séjour Radio Francas au festival d'Avignon – Aux oeuvres citoyen.nes
11 – 15 juillet 2023
Ecole primaire Mistral, Avignon

