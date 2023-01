Il était une fois le Sellier harnacheur, son histoire, son savoir-faire et sa place aujourd’hui Ecole primaire Mer Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mer

Il était une fois le Sellier harnacheur, son histoire, son savoir-faire et sa place aujourd’hui Ecole primaire, 31 mars 2023, Mer. Il était une fois le Sellier harnacheur, son histoire, son savoir-faire et sa place aujourd’hui Vendredi 31 mars, 14h00, 15h00, 16h00 Ecole primaire Faire découvrir aux enfants les métiers d’art en racontant leur histoire, à travers de belles illustrations. Ecole primaire 41500 Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Présentation du livre et échange autour du métier du sellier harnacheur, son histoire et sa place dans notre société, pour les jeunes élèves d’une école primaire. J’ai pris contact avec l’école d’Avaray pour proposer aux classes CE2 CM1 une nouvelle approche, afin de sensibiliser ce jeune public aux métiers d’art.

Mes dix années passées au sein de la Maison de Luxe Hermès à Paris m’ont permis de comprendre leur rôle, mieux connaitre leur histoire, et l’importance de ce savoir-faire au sein de notre patrimoine français.

J’aimerai porter ce projet de transmission plus loin en mettant en avant d’autres métiers d’art tels que le tailleur de pierre, le marqueteur, le modiste,…

L’objectif est d’éveiller la jeune génération à ces métiers anciens et à l’histoire de ces savoir-faire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-03-31T16:30:00+02:00 Tous droits réservés Gail gosschalk

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Mer Autres Lieu Ecole primaire Adresse 41500 Ville Mer lieuville Ecole primaire Mer Departement Loir-et-Cher

Ecole primaire Mer Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mer/

Il était une fois le Sellier harnacheur, son histoire, son savoir-faire et sa place aujourd’hui Ecole primaire 2023-03-31 was last modified: by Il était une fois le Sellier harnacheur, son histoire, son savoir-faire et sa place aujourd’hui Ecole primaire Ecole primaire 31 mars 2023 Ecole primaire Mer mer

Mer Loir-et-Cher