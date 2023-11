CONCERT DE NOËL École primaire Luttange, 10 décembre 2023, Luttange.

Luttange,Moselle

Venez nombreux écoutez les chœurs EMYO et CANTILYS ainsi que le groupe SYRINX de l école de musique de Yutz.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 15:00:00. 0 EUR.

École primaire rue de l’église

Luttange 57935 Moselle Grand Est



Come and listen to the EMYO and CANTILYS choirs and the SYRINX band from the Yutz music school.

Venga a escuchar a los coros EMYO y CANTILYS y al grupo SYRINX de la escuela de música de Yutz.

Kommen Sie zahlreich und hören Sie sich die Chöre EMYO und CANTILYS sowie die Gruppe SYRINX der Musikschule Yutz an.

