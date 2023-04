JEP 2023 – Classe ancienne 1930 Ecole Primaire Longchamp, 6 Rue du Vélodrome de Longchamp, 44300 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

JEP 2023 – Classe ancienne 1930 Ecole Primaire Longchamp, 6 Rue du Vélodrome de Longchamp, 44300 Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. JEP 2023 – Classe ancienne 1930 16 et 17 septembre Ecole Primaire Longchamp, 6 Rue du Vélodrome de Longchamp, 44300 Nantes Entrée libre. Visite de la Classe ancienne 1930 de Longchamp.

Dans la classe, dictée et sans doute problème de certificat d’études primaires, selon affluence.

Utilisation de boulier, jeux, …

A l'extérieur, une exposition sur les activités de notre association et sur nos collections. (Accueil de scolaires, de seniors, EHPAD…, prêts et expositions à la demande).

