Bibliothèque de rue à Rochepinard École primaire Gustave Flaubert Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Bibliothèque de rue à Rochepinard École primaire Gustave Flaubert Tours, 5 septembre 2023, Tours. Bibliothèque de rue à Rochepinard 5 – 26 septembre, les mardis École primaire Gustave Flaubert Des lectrices et lecteurs racontent des histoires aux enfants et parents à la sortie de l’école Flaubert, quartier Rochepinard.

Rendez-vous à la sortie de l’école… École primaire Gustave Flaubert 3 All. de Lombardie, 37000 Tours Tours 37550 Raspail Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T16:30:00+02:00 – 2023-09-05T17:30:00+02:00

2023-09-26T16:30:00+02:00 – 2023-09-26T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu École primaire Gustave Flaubert Adresse 3 All. de Lombardie, 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville École primaire Gustave Flaubert Tours

École primaire Gustave Flaubert Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/