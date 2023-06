Spectacle Le Journal d’un fou d’après Gogol / Plein Air Ecole primaire Fabien Dugny, 19 juillet 2023, Dugny.

Le Journal d’un fou d’après Gogol

Spectacle tout public à partir de 12 ans adapté de la nouvelle de l’auteur ukrainien Nikolaï Gogol dans le cadre de la manifestation « Eté culturel 2023 »

Adaptation et mise en scène / Helga FRAUNHOLZ

Jeu / Pascal VUILLEMOT de la Troupe du Théâtre de la Ville à Paris

Musique originale et contrebasse / Vladimir KUDRYAVTSEV

Violon / Valentina MANYSHEVA

Production PARALLEL THEATRE

Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires cuturelles d’Ile-de-France – Ministère de la Culture

Le Journal d’un fou raconte l’histoire du petit fonctionnaire russe sous le régime du tsar, Poprichtchine, nom qui veut dire celui qui est à la recherche de sa place. Le protagoniste joue le rôle de souffre-douleur pour son chef et subit ses humiliations et brimades quotidiennes. Lorsqu’il apprend que Sophie, la fille de son directeur dont il est secrètement amoureux, se mariera à un homme issu du même milieu qu’elle, il va basculer dans le monde de la folie en se prenant pour le roi d’Espagne.

En passant par le rire et le fantastique, la pièce soulève des thèmes en résonance avec l’actualité en abordant le harcèlement au travail, la difficulté à trouver sa place dans la société et l’existence de mondes parallèles comme refuge, tel que l’univers virtuel.

Après la représentation, un échange avec les artistes est proposé.

Le Journal d’un fou_teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T21:00:00+02:00

©Parallel One