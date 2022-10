Animation pour les scolaires : Regardons nos villages École primaire Blomac Catégories d’évènement: Aude

Blomac

Animation pour les scolaires : Regardons nos villages
Vendredi 14 octobre, 09h00
École primaire

Gratuit. Entrée libre.

École primaire
4 Rue des Écoles, 11700 Blomac

Atelier Maquette

Deuxième atelier d'un projet d'école mené avec le regroupement Douzens, Blomac, Comigne. Nous ferons un retour sur l'atelier précédent — rallye-photo lors de la journée Enfants du Patrimoine — avec apport de vocabulaire et jeu des différences. Puis nous créerons des maquettes selon différentes typologies (remise agricole, maisons sur plusieurs niveaux…). L'atelier se poursuivra par une manipulation collective afin de premettre aux enfants d'appréhender les formes urbaines (rue, ruelle, place, etc.). Dans une prochaine étape, nous ferons un travail sur la « cour d'école idéale » vis-à-vis des usages, en lien avec une réflexion en cours par l'équipe enseignante sur l'aménagement de cet espace.

