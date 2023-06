Châto’Off les Murs Ecole Primaire Albert Camus Châteauneuf-du-Pape, 17 juillet 2023, Châteauneuf-du-Pape.

Châteauneuf-du-Pape,Vaucluse

Châteauneuf-du-Pape accueille pour la 8ème année consécutive, du 17 au 21 juillet, les compagnies du festival « OFF » d’Avignon qui proposent des spectacles dans le cadre de l’opération « OFF les murs » lancée par Avignon Festival & Cies..

2023-07-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Ecole Primaire Albert Camus avenue du Baron le Roy

Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the 8th consecutive year, from July 17 to 21, Châteauneuf-du-Pape welcomes companies from Avignon?s « OFF » festival, offering shows as part of the « OFF les murs » operation launched by Avignon Festival & Cies.

Por octavo año consecutivo, del 17 al 21 de julio, Châteauneuf-du-Pape acogerá a las compañías del festival « OFF » de Aviñón, que ofrecerán espectáculos en el marco de la operación « OFF les murs » puesta en marcha por el Festival & Cies de Aviñón.

Châteauneuf-du-Pape empfängt vom 17. bis 21. Juli zum achten Mal in Folge die Kompanien des Festivals « OFF » von Avignon, die im Rahmen der von Avignon Festival & Cies ins Leben gerufenen Operation « OFF les murs » Aufführungen anbieten.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme Orange Châteauneuf