Résidence d’architecture « Comment repenser le tourisme ? » Ecole primaire Abbazia, 28 octobre 2022, Abbazia.

Résidence d’architecture « Comment repenser le tourisme ? » 28 et 29 octobre Ecole primaire Abbazia

Entrée libre

Restitution de la résidence d’architecture dans le Fium’Orbu Castellu

Ecole primaire Abbazia Prunelli di Fiumorbu Abbazia 20243 Haute-Corse Corse

« Comment repenser le tourisme ? »

Vendredi 28 octobre 2022 à 15h00

Samedi 29 octobre 2022 à 15h00

Au cours de ces deux événements, Adriana et Lola, les résidentes, présenteront le travail qu’elles ont mené sur le territoire pendant six semaines, travail qui donnera lieu dans un 2e temps à un livret, accompagné d’une carte, qui sera largement diffusé.

La parole des habitants recueillie lors d’interviews, d’ateliers, de journées-débats, de déambulations architecturales sur des thèmes autour de l’habitat, du tourisme, de l’histoire, et du bois (ressource locale qui s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire), a nourri un nouvel imaginaire :

Que deviendrait le Fium’Orbu Castellu demain si l’on écoutait les souhaits de ses habitants pour le rendre plus dynamique à l’année ainsi que durablement attractif pour les touristes ?

Dans le livret, seront émises des propositions nourries par leurs échanges avec les habitants.

L’histoire est forte dans cette région et constitue le ciment entre aujourd’hui et demain et entre la plaine et la montagne.

L’ancien peut réhabiliter le futur et des lieux seront alors réimaginés pour s’adapter aux usages d’aujourd’hui : les villages de montagne auront repris vie, attirant de nouveaux habitants mais aussi un tourisme mémoriel et durable…

Le traditionnel spuntinu sera partagé à l’issue de ces deux rencontres.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T15:00:00+02:00

2022-10-29T17:00:00+02:00

