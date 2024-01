Journée Portes Ouvertes : Ecole Pratique de Service Social (EPSS) – Cergy- Ecole Pratique de Service Social (EPSS) Cergy, samedi 27 janvier 2024.

Journée Portes Ouvertes : Ecole Pratique de Service Social (EPSS) – Cergy- Le 27 Janvier de 10h à 17h à Cergy, les équipes et les étudiants de l’EPSS répondent à toutes vos questions sur les métiers du travail social, les formations, les admissions,… Samedi 27 janvier, 10h00 Ecole Pratique de Service Social (EPSS) Entrée libre, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

La JPO de CY EPSS

Admissions, Parcoursup, financement, apprentissage, logement, santé et handicap : découvrez tous les services de CY EPSS !

Des interlocuteurs seront présents pour répondre à toutes vos questions et conforter votre parcours d’orientation :

Des apprenants ambassadeurs pour parler de leur formation et de l’école.

Des formateurs présenteront les formations infra-bac et post-bac, vous expliqueront l’alternance école/terrain (stage ou lieu d’emploi pour les apprentis, etc.).

Des partenaires : CIJ (Centre Info Jeunesse), Dunod (maison d’édition spécialisée dans les ouvrages de formation en travail social).

Au programme :

Conférences

10h30 Mon projet de formation à l’EPSS

11h00 Parlons des sélections ASS-EJE-ES

12h00 Parlons des sélections AES-ME-TISF

12h30 J’hésite entre ES et ME

14h00 Mon projet de formation à l’EPSS

15h00 Parlons des sélections ASS-EJE-ES

15h30 Parlons des sélections AES-ME-TISF

16h00 J’hésite entre ES et ME

⭐ Une visite du campus est prévue toutes les heures

Ecole Pratique de Service Social (EPSS) 13 Boulevard de l’Hautil, 95000 CERGY Cergy 95000 Orée du Bois Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://epss.fr/evenements/journee-portes-ouvertes-2024/ »}]