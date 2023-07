Visites guidées à l’École polytechnique et dans son musée École polytechnique Palaiseau, 16 septembre 2023, Palaiseau.

Visites guidées à l’École polytechnique et dans son musée 16 et 17 septembre École polytechnique Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Le formulaire d’inscription sera mis en ligne une semaine avant.

Cette année dans le cadre des Journées européennes du patrimoine l’Ecole polytechnique présente trois parcours guidés par des élèves du cycle polytechnicien.

*Les visites débuteront à l’heure de l’après-midi : 14h, 15h, 16h, 17h.

Chaque visite dure environ 1 heure.

Elles débutent à chaque heure : 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

Derniers départ à 17h00

*Rendez-vous au niveau de l’accueil de l’Ecole polytechnique

Parking visiteurs, avenue Descartes, Palaiseau,

puis à pied jusqu’à la place Gustave Ferrié, Palaiseau).

*Inscription préalable obligatoire via le formulaire d’inscription.

Les trois parcours sont présentés dans l’optique du patrimoine vivant, notamment les traditions des élèves, hier et aujourd’hui, notamment les parcours de visite n°2 et 3.

1. L’exposition permanente du musée de l’Ecole polytechnique (Mus’X) : le musée présente à la fois l’histoire des sciences et l’histoire de l’Ecole polytechnique

2. L’exposition temporaire du musée : Henri Poincaré et l’École polytechnique, du « serpent » major à Point K.

3. L’École polytechnique, lieux de vie des élèves : parcours autour du Hall central (amphis, salles de classes…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

