Entrée gratuite, participation libre

Venez célébrer nos 10 ans d'existence à travers un concert événement en présence de plus de 150 musiciens !

Le chœur, l’orchestre symphonique et l’orchestre d’harmonie des OPS vont vous transporter au chœur de la musique avec des programmes toujours plus ambitieux. Cet anniversaire sera l’occasion de revenir sur les 10 ans de l’association et de partager un moment unique avec notre public. Un petit gouter sera offert à cette occasion. Horaires approximatifs (une entracte aura lieu entre les deux concerts)

16h : début du concert par l’orchestre symphonique

18h : concert de l’orchestre d’harmonie

20h : fin du concert

