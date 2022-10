Forum de Quarter – La Source École polytechnique de l’université d’Orléans, 19 octobre 2022, Orléans.

Forum de Quarter – La Source Mercredi 19 octobre, 17h00 École polytechnique de l’université d’Orléans

Gratuit

Les assemblées générales de quartiers changent de formule et reviennent avec une proposition plus riche et plus moderne. Rendez-vous du 28 septembre au 8 novembre pour échanger autrement.

École polytechnique de l’université d’Orléans 8 Rue Léonard de Vinci, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Forums de quartiers : le moment d’échanger

Dans le cadre de la Charte de la participation citoyenne de la ville d’Orléans, le modèle des assemblées générales de quartiers évolue pour offrir aux habitants un moment d’échange mieux adapté aux enjeux actuels, plus direct, aussi, et plus convivial. Toujours avec l’ambition de renforcer l’implication de tous dans la vie du quartier, et en résonance avec le dispositif Orléans proximité .

Désormais, une fois par an, ces temps forts entre les élus et les habitants se dérouleront sous l’appellation « forum de quartier ». Comme les assemblées générales, ces rendez-vous seront ouverts à tous, et donneront à chacun la possibilité de rencontrer Serge Grouard, maire d’Orléans, les adjoints de quartier et les conseillers municipaux thématiques, les comités de pilotage d’Orléans proximité, ainsi que les forces vives des quartiers. « Mon ambition, et celle de l’équipe municipale, est d’être toujours à l’écoute des Orléanais, car ce sont eux qui connaissent le mieux leur quartier et les problématiques qui peuvent s’y poser, indique Serge Grouard. Ces forums de quartiers, comme la réorganisation des instances consultatives, favoriseront ce dialogue indispensable. De notre côté, ils nous permettront de gagner encore en efficacité dans les réponses apportées aux Orléanais. »

Une organisation repensée

Au format classique et institutionnel des assemblées générales de quartier, la Mairie préfère une organisation plus ouverte et plus interactive. Ainsi, les forums innovent en proposant des tables rondes, des stands d’information et d’échange, des activités ludiques, des ateliers collaboratifs, des boîtes à idées… La programmation a été élaborée autour de thématiques liées à l’environnement, aux projets et aux caractéristiques de chaque quartier, en associant les acteurs et forces vives.

À Saint-Marceau, il sera ainsi question de l’aménagement du parc du Moins-Roux et de la valorisation du passé horticole du quartier, tandis que les habitants du Nord seront invités à se pencher sur l’avenir de la rue Charles-le-Chauve et sur la nouvelle aire de jeux « inclusive » pour adolescents du parc Pasteur. Plus généralement, l’animation de la vie locale (Ouest), les thématiques des ateliers Orléans proximité et le vivre ensemble (Est), ou encore la création de liens entre riverains et étudiants (La Source), seront au coeur des discussions.

Autre changement, et pas des moindres : les forums ne seront plus statiques mais déambulatoires. Les habitants pourront, ici, s’informer sur l’actualité de leur quartier – projets, aménagements, requalifications, etc. –, là, s’exprimer sur différents sujets proposés à la discussion, échanger avec les élus de manière informelle. Une proposition plus riche et plus souple, pour donner la parole à tous et consacrer le temps nécessaire à chaque sujet.

STAND TRANSITION ECOLOGIQUE

• Présentation de la feuille de route de la transition

STAND HIERARCHISATION DES VOIES

• Présentation de la démarche de hiérarchisation des rues à l’échelle métropolitaine

STAND PROJETS STRUCTURANTS

• Présentation du projet de requalification des mails historiques

• ANRU : Présentation des projets de rénovation urbaine du quartier

STAND COMMUNICATION

• Présentation de la nouvelle formule d’Orléans Mag

• Présentation du nouveau site internet de la Ville

ATELIERS LUDIQUES

• Escape game : 1) Trie mieux ! 2) Anti-gaspi du frigo

• Composteur partagé

STAND ORLEANS PROXIMITE

• Fonctionnement COPIL Orléans Proximité & Mairie de proximité

• Retrospective des projets : Cadre de vie

COINS DIVERS

• L’arbre à palabres

• Table ronde animée par l’adjointe de quartier : Comment créer du lien entre habitants et étudiants ?

• Atelier de démonstration cosmétique

• Accès libre aux rafraichissements

STANDS QUARTIER

• L’agriculture 2.0 : Présentation des actions et du fonctionnement de l’Agreen Tech Valley

• Pôle enseignement supérieur : mise en avant de l’expérimentation des Projets d’Intérêt Communs

• Présentation projet d’aménagement AGRO Paris Tech

• Rénovation éclairage public : Panneau retrospectif des rues concernées

• Maison de la réussite : présentation des missions et des actions



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T17:00:00+02:00

2022-10-19T20:00:00+02:00

Mairie d’Orléans