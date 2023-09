Réunion publique – Conseil de Quartier école Pierre Larousse Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Le Conseil de quartier Didot – Plaisance – Porte de Vanves a été approché par des habitant·es découvrant les travaux débutants rue des Suisses.

Le Conseil de Quartier organise ce vendredi une réunion publique (plénière) afin de vous permettre de poser vos questions et de vous informer sur le sujet.

Lors de cette réunion :

Vous aurez des informations les modalité de fonctionnement du CdQ et comment le rejoindre.

Vous seront présentés les votes en cours et vous aurez l’opportunité de vous inscrire pour voter en ligne.

Vous pourrez poser vos questions au représentant de la mairie concernant l’impact des travaux de la rue des Suisses pour la rue et pour les rues avoisinantes.

Nous vous invitons à nous rejoindre le vendredi 29 Septembre à partir de 19h15 jusqu’à 21h à l’école élémentaire au 28 rue Pierre Larousse.

Si vous ne pouvez être présent mais souhaitez poser des questions sur les travaux, envoyez les au Conseil de quartier, elles seront posées pour vous et vous pourrez voir et entendre votre réponse sur la vidéo youtube de la réunion.

Pour poser vos questions ou rejoindre le conseil de quartier vous pouvez écrire à quartierdidotvanves@gmail.com, ou par retour de mail au service démocratie locale de la Mairie du 14e qui accompagne les Conseils de Quartier.

école Pierre Larousse 28 rue Pierre Larousse Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

