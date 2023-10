Opération broyage contre broyat Ecole Pierre-et-Marie-Curie Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Opération broyage contre broyat Ecole Pierre-et-Marie-Curie Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Opération broyage contre broyat Samedi 25 novembre, 08h30 Ecole Pierre-et-Marie-Curie La Mel et la Ville proposent pour la première fois d’échanger les branches mortes ou issues d’élagage contre leur broyat, très utile au jardin ou dans les composts. Samedi 25 novembre de 10h à 17h au parking de l’école Pierre-et-Marie-Curie, rue Jean-Delattre.

Attention : les espèces invasives sont interdites : renouée du Japon, sumac, allante, buddleia, robinier. Diamètre maximum des branches : 10 cm. Ramenez vos contenants ! Ecole Pierre-et-Marie-Curie 47 Rue Jean Delattre Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

