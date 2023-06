Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

« Yesterday » au cinéma plein air – Fontenay-sous-Soleil École Pierre Demont Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne « Yesterday » au cinéma plein air – Fontenay-sous-Soleil École Pierre Demont Fontenay-sous-Bois, 26 juillet 2023, Fontenay-sous-Bois. « Yesterday » au cinéma plein air – Fontenay-sous-Soleil Mercredi 26 juillet, 22h00 École Pierre Demont Encore une fois, retrouvez le cinéma plein air de Fontenay-sous-Soleil ! Mercredi 26 juillet, venez (re)découvrir le film Yesterday (2019), de Banny Boyle. Toutes et tous sont bienvenu(e)s afin de paratager un moment cinéphile. Entre amis ou en famille, venez profiter pleinement d’une chaude nuit d’été ! N’oubliez pas votre coussin et/ou votre couverture pour être confortablement installé, et pourquoi pas un peu de pop-corn et une boisson ! Synopsis :

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance. Après un accident pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

(Avec Himesh Patel, Lily James et Ed Sheeran) Dans la cour de l’école Pierre Demont (Fontenay-sous-Bois) École Pierre Demont 62 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94120 Fontenay-sous-bois Fontenay-sous-Bois 94120 Alouettes Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T22:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:59:00+02:00

2023-07-26T22:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:59:00+02:00 ©Aneta Pawlik Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu École Pierre Demont Adresse 62 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94120 Fontenay-sous-bois Ville Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne Lieu Ville École Pierre Demont Fontenay-sous-Bois

École Pierre Demont Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

« Yesterday » au cinéma plein air – Fontenay-sous-Soleil École Pierre Demont Fontenay-sous-Bois 2023-07-26 was last modified: by « Yesterday » au cinéma plein air – Fontenay-sous-Soleil École Pierre Demont Fontenay-sous-Bois École Pierre Demont Fontenay-sous-Bois 26 juillet 2023